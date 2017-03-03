Транспортная прокуратура завела на РЖД дело за ненадлежащее содержание платформы Радищево

Публикации за 03.03.17

Сотрудники транспортной прокуратуры зафиксировали факт ненадлежащего содержания платформы Радищево в Подмосковье. Проверка была проведена после обращения в ведомство местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, на пассажирской платформе остановочного пункта Радищево было зафиксировано полное отсутствие искусственного освещения на пассажирском мосту, а имеющееся освещение самой платформы не соответствует принятым санитарным нормам.

В то же время было установлено, что на платформе отсутствуют тактильные указатели для пассажиров с нарушениями зрения, сигнальная полоса, а также не выполнены работы по очистке от снега площадки на пути движения пандуса, что приводит к затруднению в передвижении маломобильных групп граждан.

В связи с выявленными фактами нарушений, транспортная прокуратура возбудила в отношении компании РЖД и должностного лица соответствующие административные дела.

Москва, Алексей Васильев

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