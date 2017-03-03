NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.03.17

Транспортная прокуратура завела на РЖД дело за ненадлежащее содержание платформы Радищево

Транспортная прокуратура завела на РЖД дело за ненадлежащее содержание платформы Радищево

Сотрудники транспортной прокуратуры зафиксировали факт ненадлежащего содержания платформы Радищево в Подмосковье. Проверка была проведена после обращения в ведомство местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, на пассажирской платформе остановочного пункта Радищево было зафиксировано полное отсутствие искусственного освещения на пассажирском мосту, а имеющееся освещение самой платформы не соответствует принятым санитарным нормам.

В то же время было установлено, что на платформе отсутствуют тактильные указатели для пассажиров с нарушениями зрения, сигнальная полоса, а также не выполнены работы по очистке от снега площадки на пути движения пандуса, что приводит к затруднению в передвижении маломобильных групп граждан.

В связи с выявленными фактами нарушений, транспортная прокуратура возбудила в отношении компании РЖД и должностного лица соответствующие административные дела.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.03.17

В Измайлово готовятся пикетировать строительство магистрали через территорию лесопарка. / В Звенигороде застройщик сдал жильцам новостройку с нарушениями всевозможных норм. / В московской гостинице найден труп туриста из Индии.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter