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Публикации за 06.03.17

Пожар на подмосковном химзаводе стал причиной образования токсичного облака

Пожар на подмосковном химзаводе стал причиной образования токсичного облака

Сегодня утром в подмосковном Щелкове после возгорания в одном из ангаров, расположенных на территории местного химического завода, образовалось крупное токсичное облако. Об этом сообщил заслуженный эколог России Андрей Пешков, передает .

«Склад с лакокрасочными изделиями – довольно опасная вещь. В результате горения таких материалов образуются сложные химические соединения, которые могут быть опасными для здоровья человека. Если население будет вдыхать продукты горения, у многих людей могут появиться проблемы с верхними дыхательными путями. Следует обеспечить безопасность населения и позаботиться о том, чтобы люди как можно меньше находились под воздействием токсинов», – сказал эколог.

По словам Пешкова, продукты горения могут вызывать обострения аллергических заболеваний, а также таких недугов, как аллергия или астма. Впоследствии у людей развиваются опасные пульмонологические заболевания, в том числе онкологические.

Стоит отметить, что возгорание на заводе началось этим утром, общая площадь пожара составила более 2,3 тысячи квадратных метров.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.03.17

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