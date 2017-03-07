В подмосковном Солнечногорске на берегу озера Сенеж образовались свалки

Публикации за 07.03.17

Сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора выявили на берегах озера Сенеж в Солнечногорске незаконные навалы мусора. Об этом сообщает сайт главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

По словам главы ведомства Татьяны Витушевой, вокруг контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов, инспекторы выявили навалы из пакетов с бытовым мусором, сами мусорные контейнеры при этом оказались переполненными, отходы лежали на снегу за пределами установленного места.

По словам главы Госадмтехнадзора, по факту выявленных нарушений администрация муниципалитета будет привлечена к административной ответственности с наложением соответствующих штрафов. Также ведомство вынесло предписание об устранении выявленных нарушений.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.03.17

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