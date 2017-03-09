Откровенные фотографии учительницы одной из школ Подмосковья вызвали скандал

Публикации за 09.03.17

Родители учащихся средней школы №19 в подмосковном Томилино возмущены откровенными фотосессиями учителя физкультуры Юлии Рывкиной и требуют ее увольнения. При этом коллеги учительницы встали на ее защиту, пишет «Лайф».

По данным издания, 25-летняя учительница физической культуры Юлия Рывкина опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографии, на которых педагог в раскрепощенном виде позирует со спиртным, сигаретами, в довольно откровенных нарядах, а также во время танцев на барной стойке. Узнавшие об этом родители учеников образовательного учреждения, где работает девушка, считают, что подобное поведение для педагога является недопустимым.

Руководитель ассоциации российских родительских комитетов Ольга Леткова уверена в том, что проштрафившуюся учительницу нужно уволить. «Когда школьные педагоги подают подобный пример, это ведет к разрушению детской психики и побуждает школьников поступать точно таким же образом. Это недопустимо, такого учителя непременно должны наказать за антиобщественное и в чем-то даже антиморальное поведение», – сказала она.

Впрочем, коллеги Рывкиной встали на ее защиту. Они уверены, что Юлия является хорошим специалистом, а ее фото не имеют никакого отношения к профессиональной деятельности в качестве педагога. Сама героиня этой истории отказывается давать комментарии, такой же линии придерживается и директор школы.

Москва, Алексей Васильев

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