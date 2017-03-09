NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.03.17

Мусорное Подмосковье: выявлена очередная незаконная свалка

Мусорное Подмосковье: выявлена очередная незаконная свалка

Инспекторы Минэкологии Подмосковья во время проверки на закрытом полигоне бытовых отходов «Павловское» в Истринском районе выявили, что рядом с его территорией осуществляется незаконное складирование мусора. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства экологии и природопользования Московской области.

«Следов завоза мусора на территорию самой свалки выявлено не было, дорога заснежена. Однако инспекторам экологического надзора удалось зафиксировать, что рядом с цехом сортировки отходов навалены десятки кубометров отходов. По данному факту Министерство экологии приняло решение о возбуждении административного дела в отношении МУП «Истринский полигон ТБО», которое выступает в качестве эксплуатанта данного объекта. Предприятие может быть оштрафовано на сумму до 250 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

Также по факту этого нарушения ведомством начато административное расследование.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 09.03.17

Мистическое ДТП: жена Караченцова отрицает, что принимала алкоголь. / В Москве установлен теплый температурный рекорд. / Продажи легковушек в России в феврале упали на 4,1%.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter