Мусорное Подмосковье: выявлена очередная незаконная свалка

Публикации за 09.03.17

Инспекторы Минэкологии Подмосковья во время проверки на закрытом полигоне бытовых отходов «Павловское» в Истринском районе выявили, что рядом с его территорией осуществляется незаконное складирование мусора. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства экологии и природопользования Московской области.

«Следов завоза мусора на территорию самой свалки выявлено не было, дорога заснежена. Однако инспекторам экологического надзора удалось зафиксировать, что рядом с цехом сортировки отходов навалены десятки кубометров отходов. По данному факту Министерство экологии приняло решение о возбуждении административного дела в отношении МУП «Истринский полигон ТБО», которое выступает в качестве эксплуатанта данного объекта. Предприятие может быть оштрафовано на сумму до 250 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

Также по факту этого нарушения ведомством начато административное расследование.

Москва, Алексей Васильев

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