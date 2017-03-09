Избиение ступинского депутата: пикеты помогли возобновить расследование

Публикации за 09.03.17

Сегодня возле здания Главного управления МВД по Московской области прошла акция протеста активистов движения «Открытая Россия» с требованием наказать причастных к избиению 28 депутата ступинской городской думы Николая Кузнецова, передает «ЦентрИнформ».

Протестовали оппозиционные активисты в форме одиночных пикетов. После окончания акции руководитель подмосковного главка полиции Виктор Пауков провел встречу с председателем подмосковного филиала «Открытой России» Алексеем Дуленковым и в его присутствии дал поручение начальнику ступинского УВД распоряжение немедленно открыть уголовное производство по факту нападения на депутата.

Напомним, нападение на Кузнецова было совершено 28 февраля этого года в подъезде дома, где он проживает. Впоследствии врачи выявили у него травмы средней тяжести.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 09.03.17

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