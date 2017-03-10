Коммунальные службы Солнечногорска проспали весну

Публикации за 10.03.17

С приходом первых теплых дней в Солнечногорске в одном из районов с потолков квартир жилого дома начала капать вода. Протечки уже стали причиной замыкания в проводке, поэтому местные жители опасаются пожара. Тем временем, управляющая компания продолжает игнорировать многочисленные жалобы жильцов, передает телеканал «360».

В квартире местной жительницы Александы Багаевой потолки текут во всех без исключения комнатой. Ребенка даже пришлось выселить из детской, потому как сырость привела к частным болезням. Неделю назад такие же протечки оставили без электричества бабушку Александры – в квартире пенсионерки сырости меньше, зато теперь в ней отсутствует свет.

Местные жители направили в местную управляющую компанию не менее десяти писем, заявлений, жалоб и обращений, однако реакции не последовало.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.03.17

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