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Публикации за 10.03.17

В Подмосковье сотрудница полиции попала в порноскандал

В Подмосковье сотрудница полиции попала в порноскандал

Сотрудница патрульно-постовой службы из подмосковного Орехова-Зуева оказалась в самом центре громкого скандала из-за собственных фото, причем, не интимного, а вполне порнографического содержания, передает «».

Как оказалось, сотрудница полиции в свободное от службы время увлекалась интимными утехами, пытаясь запечатлеть все на фото. Впоследствии фотографии с изображением старшего сержанта ППС в далеко не самых скромных позах каким-то образом оказались в сети на одном из сайтов для взрослых. Информация об этом довольно быстро дошла до ее коллег.

Девушке пришлось уволиться из полиции по собственному желанию.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.03.17

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