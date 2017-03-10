Обманутые дольщики в подмосковном Нахабине ждут квартиры уже 20 лет

Публикации за 10.03.17

Обманутые дольщики из подмосковного Нахабина уже 20 лет не могут дождаться своего жилья. Для получения долгожданных ключей им предлагают доплатить круглую сумму. Такое предложение получили сотни людей.

Строительство нового жилого комплекса в Нахабино началось два десятка лет тому назад. За время этой истории застройщик объекта менялся трижды, причем, последний обещал сдать дом еще два года тому назад. Само здание почти готово, вот только жить в нем невозможно, говорят владельцы недостроенного жилья, передает «Рен-ТВ».

По словам обманутых граждан, строительство здесь не ведется уже более года. Раньше застройщик изображал на объекте бурную деятельность, однако ничем это не закончилось. При этом, сроки сдачи дома переносились неоднократно.

Как сообщается, изначально компания «Карс-Инвест» должна была построить 10-этажное здание, однако после выполнения плана решила построить еще три этажа. Но когда пришло время для подключения коммуникаций оказалось, что документы на объект оформлены неправильно. Этажей в доме стало больше, а значит – подключение дома к системе коммуникаций не представляется возможным – они просто не рассчитаны на повышенную нагрузку. Сеть нуждается в модернизации, на что у застройщика нет денег.

По словам дольщиков, разрешение на возведение лишних этажей дала нахабинская администрация. По словам чиновников, такое решение было принято в соответствии с законом и только в благих целях – три дополнительных этажа в обмен на дюжину квартир для многодетных семей-очередников.

Клиенты компании-застройщика говорят, что решить проблему доплатой они не в состоянии – все средства уходят на арендованное жилье и выплату ипотеки. На недавнем совещании было обещано, что с середины этого месяца долгострой в Нахабино более не будет проблемным, однако никаких гарантий на разрешение этой ситуации нет.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.03.17

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