Птичий грипп в Подмосковье отступает: снят карантин с одного из предприятий

Публикации за 10.03.17

Угроза птичьего гриппа на предприятии ООО «Новые технологи», ранее известное как «Загорский бройлер», в деревне Тураково не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении единой пресс-службы Сергиево-Посадского района со ссылкой на Федеральный центр охраны здоровья животных.

Специалисты центра сняли пробы, исследование которых исключило наличие вируса гриппа А птиц на предприятии. Соответствующее заключение поступило в администрацию Сергиево-Посадского района. С сегодняшнего дня профилактический карантин на предприятии снят.

Напомним, несколькими днями ранее источник птичьего гриппа был обнаружен на птицеводческой фабрике «Смена». Около 250 тысяч птиц пришлось уничтожить. Здесь карантин продлен до 13 марта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.03.17

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