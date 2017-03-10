Жители Шатурского района тонут в фекалиях

Публикации за 10.03.17

Жители поселка Рабочий в Шатурском районе Подмосковья столкнулись с настоящим потопом на своих участках и вынуждены буквально плавать в воде и нечистотах, передает телеканал «360».

Причиной затопления поселка стала древняя и давно неработоспособная водосточная система. Причем сгнить рискует не только урожай, но еще и постройки.

Канализации в Рабочем нет, поэтому все отходы человеческой жизнедеятельности здесь попадают в стоки. При этом, по документам, жители Рабочего являются городскими жителями. На их жалобы местная администрация не отвечает, потому как большой проблемы в сложившейся ситуации не видит. Чиновники списывают все на раннюю весну и утверждают, что ближе к апрелю все высохнет.

Москва, Алексей Васильев

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