Нефтяной оптимизм пошел на спад: баррель опустился в цене ниже $52

Публикации за 11.03.17

Мировые цены на нефть вновь опустились ниже отметки $52 за баррель на фоне роста добычи «черного золота» в США, что нивелирует ограничение нефтедобычи в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других государств, не входящих в картель, в том числе России. По итогам пятничных торгов стоимость марки Brent опустилась до $51,27 за баррель, WTI подешевела до $48,38.

Поводом для возобновления падения котировок стали данные сервисной компании Baker Hughes, которая сообщила, что по итогам завершившейся 10 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 единиц 768. При этом в годовом выражении число буровых установок в Штатах увеличилось на 60%.

Как отмечают аналитики, общий негативный тренд торгов был также связан с опасениями участников рынка, что рост объемов производства нефти в США компенсирует усилия стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств по сокращению нефтедобычи. Ранее в среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 3 марта, выросли сразу на 8,2 млн баррелей до 528,4 млн.

При этом финансисты полагают, что нефть может подешеветь еще больше на фоне заявлений представителей Саудовской Аравии об отказе продлить пакт о сокращении нефтедобычи.

Российский валютный рынок отреагировал на эти события ослаблением отечественной валюты. На вечерних торгах на Московской бирже больше всего подорожал евро – до 63,02 рубля. Доллар на фоне его ослабления на международном рынке завершил торговую сессию на отметке 58,96 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на выходные дни и понедельник установлен на уровне 59,2174 рубля, евро – 62,7408.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.03.17

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