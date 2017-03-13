Цены на нефть скатились до $51 за баррель: дальше возможен американский блокбастер

Публикации за 13.03.17

Сегодня на фоне продолжающегося снижения мировых цен на нефть американская и европейская валюты вновь дорожают по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже больше всего поднялся курс евро – до 63,42 курс рубля. Доллар приподнялся немногим выше уровня в 59 рублей – до 59,23.

Между тем к 11:30 по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для назначения Банком России официальных курсов валют на завтра, средневзвешенный курс доллара оказался дешевле на 8 копеек нынешнего официального курса – 59,1327 рубля. В то же время евро торговался вблизи отметки 63,10 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на понедельник установлен на уровне 59,2174 рубля, евро – 62,7408.

Сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в мае 2017 года опустилась на 0,92% и составила $50,85 за баррель, обновив минимум с конца ноября прошлого года. В настоящее время североморское «черное золото» торгуется на отметке $51,26. Американская нефть марки WTI продается по $48,34 за баррель.

Как отмечают аналитики, на рынке вновь активизировались опасения по поводу значительного увеличения добычи «черного золота» в США, что делает бесполезным ограничение производства сырья в рамках соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других государств, не входящих в картель, в том числе России. Последние данные сервисной компании Baker Hughes свидетельствуют, что число буровых установок в США выросло за неделю, завершившуюся 10 марта, на 8 единиц до 617 против 386 годом ранее. Это самый высокий показатель с сентября 2015 года.

При этом американское Минэнерго в середине прошлой недели сообщило, что запасы нефти в США выросли на 8,2 млн баррелей до 528,39 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличение лишь на 2 млн баррелей.

Вместе с тем, как обратил внимание в своем обзоре начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских, объем стратегических резервов сырья в США (SPR) за неделю сократился на 251 тысячу баррелей. «И это только начало программы распродажи стратегических резервов, по которым за период с 2017 г. по 2025 г. планируется продать до 190 млн баррелей. И только в 2017 году ожидается снижение SPR 18 млн. Это будет соответствовать поступлению на рынок в среднем дополнительных 60 тысяч баррелей в сутки», – отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что уже объявлено о том, что американское правительство предложит 73 млн морских акров (295 тыс. кв. км.) вблизи побережья Техаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды для разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений. Продажа права аренды намечена на 16 августа и будет включать в себя все доступные районы в не сданных внаем федеральных водах Мексиканского залива.

«Все указанные факторы рынок воспринимает как действенные удобрения для роста добычи нефти в США. На этом фоне действия крупных игроков по продаже нефтяных контрактов были использованы рынком как сигнал для начала среднесрочных распродаж», – отметил Подлевских.

При этом он добавил, что тревожным фоном для наблюдающегося снижения цен нефти является ожидаемое повышение ставки на ближайшем (15 марта) заседании Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. «Предполагаемое повышение ставки будет способствовать силе доллара, а значит слабости номинированных в долларах нефтяных цен», – заключил он.

Еще одним сигналом для продолжения снижения цен на нефть может служить тот факт, что инвесторы сократили ставки на повышение цен на нефть WTI до месячного минимума, согласно данным Комиссии США по торговле товарными фьючерсами. При этом аналитики, которые цитирует Bloomberg, отмечают, что это только начало, а дальнейшие события могут стать настоящим блокбастером.

Впрочем, эксперты обращают внимание, что при падении цен на нефть ниже $50 за баррель, как уже произошло с WTI, приведут к замедлению инвестиций в сланцевую добычу в США, что снизит объемы производства сырья.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.03.17

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