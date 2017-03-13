Жители Пушкинского района организовали протест против скоростной трассы

Публикации за 13.03.17

Сразу в нескольких деревнях Пушкинского района Подмосковья местные жители протестуют против строительства скоростной дороги, которая должна связать Щелковское шоссе с Красноармейском. По словам граждан, трасса должна пройти прямо по дачным участкам, передает телеканал «360».

Председатель садового некоммерческого товарищества «Надежда» Всеволод Иванов сообщил, что трасса пройдет по всем участкам и лесному массиву и выйдет к пахотным полям, после ее строительства от леса не останется практически ничего.

Однако как заверил первый заместитель главы царевской администрации Алексей Колотушкин, проект строительства этой автодороги пока не разработан. Она существует лишь в качестве предложения к схеме территориального планирования инфраструктуры. В будущем при принятии конкретного решения мнение жителей должно быть учтено, но для этого придется искать взвешенный вариант решения задачи, которого пока нет.

В общем, по словам чиновников, страхи жителей Пушкинского района пока можно назвать преждевременными, потому как до сих пор неизвестно, когда здесь займутся строительством скоростной дороги, более того – неизвестно, будет ли этот проект реализован вообще.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.03.17

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