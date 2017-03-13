В Химках многодетные семьи получили земельные участки в глухом лесу

Публикации за 13.03.17

В подмосковных Химках сразу несколько многодетных семей пытаются избавиться от земельных участков, выданных им под строительство жилья местной администрацией. Как выяснилось, что все наделы находятся в глухом лесу, добраться куда почти невозможно, передает телеканал «Москва 24».

Участки многодетным семьям были выданы весной 2014 года, когда Химки возглавлял Олег Шахов – чиновник, который в скором времени был осужден на шестилетний условный срок по обвинению в хищении бюджетных денег.

Преемник Шахова Владимир Слепцов, по словам местных жителей, рекомендовал пилить лес и строить дачи, однако подмосковный комитет лесхоза счел иначе. По мнению ведомства, земля здесь федеральная, то есть, вообще не может быть чьей-либо частной собственностью. Свою позицию комитет доказывает в судах, выигрывая иски и добиваясь признания договоров и свидетельств, оформленных многодетными семьями, ничтожными.

Между тем, многие семьи и сами не против избавиться от проблемной земли, тем более за участки с елками и соснами, расположенные в 140 километрах от дома, нужно каждый год выплачивать по 9 000 рублей земельного налога.

Кроме того, только избавившись от этих участков люди смогут снова встать в очередь на получение земли под жилое строительство.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.03.17

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