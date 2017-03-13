NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.03.17

В Подмосковье выявлена очередная вспышка бешенства

В Подмосковье выявлена очередная вспышка бешенства

Четвертый с начала этого года очаг бешенства выявлен в подмосковном Лотошинском районе. Об этом сообщила начальник лотошинской станции по борьбе с болезнями животных Лилия Слудова.

«Четвертый случай заболевания животного вирусом бешенства в пределах населенного пункта был зафиксирован в минувшую пятницу в поселке Введенское, что в Лотошинском районе. Здесь лиса с бешенством подошла к жилым строениям и напала на кота», – сказала Слудова, слова которой цитирует .

Дикое животное было ликвидировано, последующие анализы подтвердили наличие в его крови вируса. Ранее за первые два месяца этого года в районе было зафиксировано еще три случая заболевания диких животных вирусом бешенства, – уточнила Слудова.

По ее словам, количество заболевших животных в районе увеличивается с каждым годом. По итогам 2016 года общее количество очагов бешенства достигло 28, что в два раза больше показателей 2015 года. Как считает Слудова, эта тенденция стала следствием увеличения популяции лис и енотовидных собак.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 13.03.17

Смертельная «пластика»: в Москве женщина умерла после операции по подтяжке лица. / Ученые раскрыли последнюю загадку лейкемии. / Губернатора Петербурга вызвали в суд по делу о передаче Исаакия РПЦ.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter