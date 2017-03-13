В Подмосковье выявлена очередная вспышка бешенства

Публикации за 13.03.17

Четвертый с начала этого года очаг бешенства выявлен в подмосковном Лотошинском районе. Об этом сообщила начальник лотошинской станции по борьбе с болезнями животных Лилия Слудова.

«Четвертый случай заболевания животного вирусом бешенства в пределах населенного пункта был зафиксирован в минувшую пятницу в поселке Введенское, что в Лотошинском районе. Здесь лиса с бешенством подошла к жилым строениям и напала на кота», – сказала Слудова, слова которой цитирует РИАМО.

Дикое животное было ликвидировано, последующие анализы подтвердили наличие в его крови вируса. Ранее за первые два месяца этого года в районе было зафиксировано еще три случая заболевания диких животных вирусом бешенства, – уточнила Слудова.

По ее словам, количество заболевших животных в районе увеличивается с каждым годом. По итогам 2016 года общее количество очагов бешенства достигло 28, что в два раза больше показателей 2015 года. Как считает Слудова, эта тенденция стала следствием увеличения популяции лис и енотовидных собак.

Москва, Алексей Васильев

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