Эксперт: Цены на нефть готовы к новому обвалу

Публикации за 14.03.17

Профессор Гарвардского университета Леонардо Моджери, который считается одним из самых авторитетных экспертов нефтегазового рынка, предсказавший резкий обвал цен на «черное золото» в 2012 году, предупредил, что снова есть перспектива того, что рынок движется к «существенному падению».

«Говорить о каких-то улучшениях пока рано. Если в 2017 году мы не увидим рекордного роста спроса, цены на нефть могут испытать значительный спад», – считает Моджери, слова которого цитирует британская газета The Financial Times.

Согласно оценке итальянского эксперта, с октября прошлого по январь текущего года добыча нефти и газового конденсата в мире резко выросла и составила примерно 99,5 млн баррелей на начало января при ежедневном спросе в 97 млн баррелей в первом квартале. Таким образом о достижении баланса спроса и предложения на рынке «черного золота» речи быть не может.

Моджери отметил, что соглашение о сокращении производства участниками Организации стран-экспортеров нефти и другими государствами, не входящими в картель, фактически оживило сланцевую отрасль в США. При этом помимо Штатов есть и другие крупные проекты, которые были введены в эксплуатацию в последнее время или заработают вскоре.

Стоит отметить, что по итогам прошлой недели стоимость «черного золота» упала почти на 9%. В настоящее время нефть марки Brent вновь торгуется с понижением вблизи отметки $51 за баррель, американская нефть марки WTI продается по $48,04 за баррель.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 14.03.17

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