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Публикации за 14.03.17

Жители Коломны и Воскресенска готовят митинг против мусоросжигательного завода

Жители Коломны и Воскресенска готовят митинг против мусоросжигательного завода

Жители подмосковных Коломны и Воскресенска планируют устроить митинг против строительства мусоросжигательного завода, который должен расположиться примерно на границе Воскресенского и Коломенского районов Московской области. Объявление о проведении этого протестного мероприятия сегодня было опубликовано на сайте справочной службы Коломны.

Стоит отметить, что разговоры вокруг предполагаемого строительства мусоросжигательного завода ведутся довольно давно. Еще в минувшем году местные граждане обращались с письмами даже в администрацию президента РФ, теперь же дело дошло до публичных мероприятий в виде митингов с протестами.

Митинг назначен на полдень по местному времени, а в качестве места для его проведения выбрана площадь перед ледовым дворцом «Подмосковье».

Москва, Алексей Васильев

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