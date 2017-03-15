В Подмосковье осталось почти 500 бесхозных гидросооружений

Публикации за 15.03.17

В общей сложности на территории Московской области сегодня работает 1,6 тысяч гидросооружений, почти 500 из которых никому не принадлежат: накануне паводка эта ситуация грозит обернуться большими проблемами, передает телеканал «360».

По словам зампредседателя областного правительства Дмитрия Пестов, за последние два года была проделана масштабная работа, что позволило сократить количество бесхозных объектов. Как бы там ни было, но еще 484 из них не имеют владельца. Специальной комиссии придется продолжить работу над определением собственников этих бесхозных сооружений и их последующей постановкой на учет.

Зампред правительства Московской области утверждает, что работа по реконструкции указанных сооружений должна активизироваться в связи с начавшимся половодьем.

Сегодня в опасной «красной зоне» находится Зарайский район области, на территории которого из 63 бесхозных объектов было ликвидировано лишь 45. В числе отстающих называют также Чеховский район.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.03.17

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