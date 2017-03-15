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Публикации за 15.03.17

В Подмосковье приостановлена деятельность загрязнявшего воздух предприятия

В Подмосковье приостановлена деятельность загрязнявшего воздух предприятия

Наро-Фоминским районным судом принято решение о приостановке деятельности торгового дома «Лада», который специализируется на торговле нерудными материалами, по причине загрязнения воздуха. Об этом сообщает сайт Министерства экологии и природопользования Московской области.

Склад предприятия располагается на территории поселка Селятиноо в Наро-Фоминском районе. Решение суда было вынесено по итогам рассмотрения протокола Министерства экологии и природопользования, которое провело проверку деятельности торгового дома после обращения местных жителей, которые заявили, что на территории склада происходят выбросы.

Как показала проверка, складируемый щебень действительно стал источником масштабных выбросов пыли, а у самого предприятия не было никакой документации, в соответствии с которой эти выбросы регламентировались.

По словам главы подмосковного минэкологии Александра Когана, судом принято решение о приостановке работы торгового дома сроком на 45 дней. За этот период руководство предприятия должно устранить все нарушения действующего природоохранного законодательства.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.03.17

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