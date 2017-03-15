В Подмосковье приостановлена деятельность загрязнявшего воздух предприятия

Публикации за 15.03.17

Наро-Фоминским районным судом принято решение о приостановке деятельности торгового дома «Лада», который специализируется на торговле нерудными материалами, по причине загрязнения воздуха. Об этом сообщает сайт Министерства экологии и природопользования Московской области.

Склад предприятия располагается на территории поселка Селятиноо в Наро-Фоминском районе. Решение суда было вынесено по итогам рассмотрения протокола Министерства экологии и природопользования, которое провело проверку деятельности торгового дома после обращения местных жителей, которые заявили, что на территории склада происходят выбросы.

Как показала проверка, складируемый щебень действительно стал источником масштабных выбросов пыли, а у самого предприятия не было никакой документации, в соответствии с которой эти выбросы регламентировались.

По словам главы подмосковного минэкологии Александра Когана, судом принято решение о приостановке работы торгового дома сроком на 45 дней. За этот период руководство предприятия должно устранить все нарушения действующего природоохранного законодательства.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.03.17

Кировский суд отложил рассмотрение жалобы Навального по делу «Кировлеса». / В Подмосковье осталось почти 500 бесхозных гидросооружений. / В Серпухове окровавленный пьяный мужчина пытался прорваться в психбольницу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»