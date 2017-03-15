Коломенский район атакуют бешеные лисы

Публикации за 15.03.17

В Коломенском районе Московской области обнаружена пара особей лис, зараженных бешенством. Местные жители жалуются, что дикие животные начали заходить прямо на подворья, передает kolomna-spravka.ru.

По словам главы Коломенской районной станции по борьбе с болезнями животных Татьяны Ключниковой, животные ранее проживали на территории Зарудненского и Акатьевского сельских поселений и были подстрелены местными охотниками.

Глава Биорковского сельского поселения Виктор Макаров сообщил, что жители села Гололобово и деревни Паново уже начали обращаться с жалобами на то, что лисы роют норы в оврагах в непосредственной близости возле населенных пунктов, а также нередко заходят на территории поселков и проникают на подворья.

Сообщается, что в минувшем году здесь фиксировались случаи, когда дикие животные уничтожали все поголовье кур на частных подворьях.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.03.17

В Подмосковье приостановлена деятельность загрязнявшего воздух предприятия. / Кировский суд отложил рассмотрение жалобы Навального по делу «Кировлеса». / В Подмосковье осталось почти 500 бесхозных гидросооружений. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»