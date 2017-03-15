Оккультисты оставили «черную метку» для жителей элитного подмосковного дома

Публикации за 15.03.17

Оккультный обряд с жертвоприношением был проведен на пустыре недалеко от нового элитного жилого комплекса в подмосковных Химках. Случайно оказавшаяся неподалеку семейная пара заметила на земле странные символы, свечи, ритуальный костер и кости животных, передает телеканал «360».

«Мы нашли там яблоки, бананы, пирожки или пончики, горящую в банке свечку. Для такой погоды это довольно странно. А еще рядом был костер, в котором заметны кости», – рассказала очевидица.

По словам местных жителей, они также заметили какого-то человека, одетого в камуфляж.

Как считают экстрасенсы, место для ритуальных жертвоприношений было выбрано неслучайно. В этом месте довольно тяжелая энергетика.

По оценке экстрасенса Дарьи Мироновой, творившие магию оккультисты обладают слабой энергетикой, но все-таки сумели оставить проклятие на этом месте.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.03.17

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