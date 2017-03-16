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Публикации за 16.03.17

Птичий грипп в Подмосковье: уничтожено 340 тысяч птиц

Птичий грипп в Подмосковье: уничтожено 340 тысяч птиц

Россельхознадзор выявил на территории Подмосковья не менее десяти очагов вспышки вируса птичьего гриппа, в которых были утеряны сотни тысяч яиц и птиц. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

Сообщается, что под уничтожение уже попали 337 000 голов птицы, в том числе, 212 из личных подсобных хозяйств. Также уничтожению подлежали 731 000 яиц.

По информации ведомства, очаги птичьего гриппа выявлены на птицефабрике «Смена» в Сергиево-Посадском районе, где содержалось более двухсот тысяч птиц – все это поголовье пришлось уничтожить. Также вирус выявили на сельскохозяйственном предприятии «Орловское» в Щелковском районе – здесь было уничтожено 118 тысяч птиц из общего числа в 227 тысяч. Кроме того, предприятие лишилось 731 000 яиц и почти полутора десятков тонн готовой продукции.

В Можайском и Орехово-Зуевском районах птичий грипп был выявлен в нескольких личных хозяйствах, одно из которых оказалось довольно крупным – здесь содержалось более двух сотен голов птицы. А вот в Павлово-Посадском районе области вирус выявлен во время исследования материала птицы, приобретенной на стихийном рынке. При этом исследование проб птиц, павших в некоторых других хозяйствах, не подтвердило опасный диагноз.

В надзорном ведомстве обратили внимание, что птичий грипп в основном распространяется через мигрирующих диких птиц. Сохраниться этот вирус может в любом из регионов страны, где останавливались дикие переносчики. Кроме того, по данным ведомства вирус способен сохраняться не менее пятидесяти суток даже при довольно низких температурах.

В областном Минсельхозе уже подсчитали ущерб от птичьего гриппа – он может составить около полумиллиарда рублей.

Москва, Алексей Васильев

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