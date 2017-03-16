В Серпухове местные жители каждый день рискуют: кирпичи вываливаются из домов прямо на головы

Публикации за 16.03.17

В подмосковном Серпухове сложилась критическая ситуация с жилищным фондом. На улице Володарского дома №№33 и 35 стали опасными для прохожих – из зданий попросту выпадают кирпичи, передает «Радио 1» со ссылкой на жалобы местных жителей.

Горожане говорят, что ходить мимо этих домов страшно. «Была один раз во дворе соседнего дома. На детской площадке с поломанными и скореженными качелями. Больше туда ни ногой – там на самом деле страшно», – рассказала местная жительница Елена.

В сети были опубликованы фото. Горожане возмущены не только тем фактом, что дом просто разрушается, но и тем, что управляющая компания к этой проблеме остается совершенно равнодушной. По словам местных жителей, все, что сделала УК, – развесила в окрестностях объявление с предупреждением о том, что в этом районе возможно падение кирпичей.

Москва, Алексей Васильев

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