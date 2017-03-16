NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.03.17

В Серпухове местные жители каждый день рискуют: кирпичи вываливаются из домов прямо на головы
Фото из vk.com/sluh_serp

В Серпухове местные жители каждый день рискуют: кирпичи вываливаются из домов прямо на головы

В подмосковном Серпухове сложилась критическая ситуация с жилищным фондом. На улице Володарского дома №№33 и 35 стали опасными для прохожих – из зданий попросту выпадают кирпичи, передает «» со ссылкой на жалобы местных жителей.

Горожане говорят, что ходить мимо этих домов страшно. «Была один раз во дворе соседнего дома. На детской площадке с поломанными и скореженными качелями. Больше туда ни ногой – там на самом деле страшно», – рассказала местная жительница Елена.

В сети были опубликованы фото. Горожане возмущены не только тем фактом, что дом просто разрушается, но и тем, что управляющая компания к этой проблеме остается совершенно равнодушной. По словам местных жителей, все, что сделала УК, – развесила в окрестностях объявление с предупреждением о том, что в этом районе возможно падение кирпичей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.03.17

Птичий грипп в Подмосковье: уничтожено 340 тысяч птиц. / ЦБ озаботился слабохарактерными россиянами. «Жители РФ станут намного сильнее, если начнут копить на пенсию». / Доллар потерял в весе почти один рубль. На фоне подорожавшей нефти и повышения ставки ФРС США.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter