МЧС: лесные пожары угрожают 600 населенным пунктам Подмосковья

Публикации за 16.03.17

Порядка шести сотен подмосковных населенных пунктов в этом сезоне находятся в зоне повышенного риска пожарной опасности и могут пострадать от огненной стихии. Об этом сообщает Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области.

По данным ведомства, в этом году пожарная обстановка в Подмосковье может оказаться довольно сложной – около 600 населенных пунктов могут оказаться в числе пострадавших при лесных пожарах. Также в зоне повышенной пожарной опасности находится два с половиной десятка оздоровительных детских лагерей региона, передает otr-online.

Последний раз довольно сложная ситуация с пожарами в лесных массивах региона фиксировалась в летнем сезоне 2010 года, когда спасательным службам не удавалось справиться с пламенем из-за установившейся в Подмосковье аномальной жары при полном отсутствии осадков.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.03.17

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