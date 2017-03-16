NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.03.17

МЧС: лесные пожары угрожают 600 населенным пунктам Подмосковья

МЧС: лесные пожары угрожают 600 населенным пунктам Подмосковья

Порядка шести сотен подмосковных населенных пунктов в этом сезоне находятся в зоне повышенного риска пожарной опасности и могут пострадать от огненной стихии. Об этом сообщает Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области.

По данным ведомства, в этом году пожарная обстановка в Подмосковье может оказаться довольно сложной – около 600 населенных пунктов могут оказаться в числе пострадавших при лесных пожарах. Также в зоне повышенной пожарной опасности находится два с половиной десятка оздоровительных детских лагерей региона, передает .

Последний раз довольно сложная ситуация с пожарами в лесных массивах региона фиксировалась в летнем сезоне 2010 года, когда спасательным службам не удавалось справиться с пламенем из-за установившейся в Подмосковье аномальной жары при полном отсутствии осадков.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.03.17

Минюст потребовал запретить «Свидетелей Иеговы». Решение за Верховным судом. / В Серпухове местные жители каждый день рискуют: кирпичи вываливаются из домов прямо на головы. / Птичий грипп в Подмосковье: уничтожено 340 тысяч птиц.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter