Обанкротившийся рекламщик московского метро «заработал» уголовное дело

Публикации за 16.03.17

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего рекламного партнера московского метрополитена – ООО «Авто Селл» по факту хищения более 728 млн рублей при исполнении договора о размещении рекламы в подземке, передает «Интерфакс» со ссылкой на соотвествуюшее постановление.

Согласно этому документу, по результатам аукциона, проведенного в июне 2011 года, компания «Авто Селл» заключила с ГУП «Московский метрополитен» пятилетний договор на размещение рекламы на суммы от 2 до 3 млрд рублей ежегодно. С 2011 по 2015 год компания выполняла свои обязательства в полном объеме, однако с апреля 2015 года денежные средства на расчетный счет подземки не поступали.

Как сообщается, в результате трехмесячной просрочки платежей Метрополитен направил ООО «Авто Селл» претензию на выплату долга и штрафа, но ответа на претензию не поступило. В документе отмечается, что «заведомо не выполняя работу, ООО «Авто Селл» фактически продолжало размещать рекламу в Московском метрополитене». В частности, между компанией и ООО «Глобал Плейс» был заключен договор на проведение рекламных кампаний в московском метро.

При этом, как говорится в постановлении, ООО «Авто Селл» не предпринимало никаких действий по погашению задолженности перед московским метрополитеном.

«Таким образом, ООО «Авто Селл» подозревается в «совершении хищения денежных средств, принадлежащих ГУП «Московский Метрополитен», на сумму 728 млн 693 тыс 174 рубля путем обмана, при этом преднамеренно не исполняя договорные обязательства», – отмечается в документе.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество».

В 2016 году со ссылкой на материалы суда сообщалось, что Арбитражный суд Московской области 4 мая признал несостоятельным (банкротом) ООО «Авто Селл». Заявление о банкротстве подала сама компания.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.03.17

В Москве упала горка вместе с 11-летним мальчиком: возбуждено уголовное дело. / МЧС: лесные пожары угрожают 600 населенным пунктам Подмосковья. / Минюст потребовал запретить «Свидетелей Иеговы». Решение за Верховным судом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»