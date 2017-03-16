Мусорный полигон «Саяново-1» в Серпуховском районе скоро выдаст запах фекалий

Публикации за 16.03.17

На территорию полигона твердых бытовых отходов «Саяново-1» в Серпуховском районе Подмосковья начали отгружать подсушенные фекалии. Именно этим «веществом» здесь решили тушить горящую свалку и рекультивировать ее, передает «Ока-инфо».

По данным издания, на территории Серпуховского района доставлены тонны иловых осадков, вероятнее всего, с климовских или подольских очистных. На полигоне для всего этого уже начали рыть котлован, в котором отходы планируется смешать с песком, грунтом и специальными химическими реагентами. Далее всю эту массу используют для обвалования постоянно тлеющего кургана.

По словам сотрудников, которые занимаются приведением свалки в порядок, такое решение было принято в Минэкологии региона. Как утверждает глава Васильевского поселения Петр Бахмат, ему часто доводится встречаться с людьми, которые занимаются полигоном, многие из специалистов испытывают настоящий шок от происходящего. Оказалось, что технологии утилизации отходов на полигоне никогда не соблюдалось – слои мусора не пересыпали грунтом. Теперь сюда привезли еще больше странной субстанции, которая сама по себе требует особого подхода к утилизации – если в ближайшее время фекалии не обработают соответствующими реагентами, характерный запах возле свалки будет стоять не менее года.

Москва, Алексей Васильев

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