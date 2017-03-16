Голый риелтор из подмосковного Егорьевска стал звездой интернета

Публикации за 16.03.17

В социальных сетях активно набирают популярность так называемые «коубы» (COUB) с бегающим по подмосковному Егорьевску местным жителем в обнаженном виде, передает «Подмосковье сегодня».

Сам инцидент имел место возле егорьевского торгового центра под названием «Форум». Здесь мужчина без одежды кривлялся перед прохожими и неспешно наматывал перед ТЦ круги, собрав вокруг себя целую толпу зевак. Кто-то из очевидцев записал происходящее на видео, которое теперь и легло в основу многочисленные закольцованных видеороликов «коубов» с наложением забавной музыки.

Остановить голого бегающего у магазина мужчину смогли только сотрудники полиции. Однако когда они усадили нарушителя порядка в служебное авто, он сумел выбить стекло.

Местные жители говорят, что герой видео хорошо известен в городе и является риелтором-наркоманом. Он уже не в первый раз попадает в поле зрения полиции и общественности. Около года назад он набросился со штопором на представителей администрации Воскресенска.

Москва, Алексей Васильев

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