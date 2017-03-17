В Подмосковье за спасение провалившихся под лед граждан предлагают брать плату

Публикации за 17.03.17

В Московской областной думе рассматривают возможность введения в Подмосковье оплаты за спасение граждан, которые проигнорировали предупреждение спасателей об опасности выхода на лед на водоемах и провалились под него. Взимаемая сумма может составить 20-30 тысяч рублей, передает агентство «Москва» со ссылкой на председателя профильного комитета областной думы Николая Черкасова.

По словам депутата, новая мера, в частности, будет относиться к любителям зимней рыбалки. Черкасов считает, что в этом случае сумма, которую будут взимать со спасенных граждан, может достичь отметки в 30 тысяч на каждого человека.

«Количество техники и людей, которые привлекаются для спасения провалившихся под лед или оказавшихся на отколовшейся льдине граждан, постоянно растет. Разумеется, это все можно отнести к незапланированным убыткам, которые ложатся грузом на бюджет региона. Поэтому инициатива со взиманием платы за спасение, как мне кажется, вполне оправдана», – заявил Черкасов.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.03.17

США не исключают военного удара по КНДР. «На угрозы Пхеньяна будет дан соразмерный ответ». / Официальный курс доллара упал ниже 58 рублей. / Жириновский сообщил, кого именно он собирается расстреливать и вешать. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»