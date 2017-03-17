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Публикации за 17.03.17

В Подмосковье за спасение провалившихся под лед граждан предлагают брать плату

В Подмосковье за спасение провалившихся под лед граждан предлагают брать плату

В Московской областной думе рассматривают возможность введения в Подмосковье оплаты за спасение граждан, которые проигнорировали предупреждение спасателей об опасности выхода на лед на водоемах и провалились под него. Взимаемая сумма может составить 20-30 тысяч рублей, передает агентство «» со ссылкой на председателя профильного комитета областной думы Николая Черкасова.

По словам депутата, новая мера, в частности, будет относиться к любителям зимней рыбалки. Черкасов считает, что в этом случае сумма, которую будут взимать со спасенных граждан, может достичь отметки в 30 тысяч на каждого человека.

«Количество техники и людей, которые привлекаются для спасения провалившихся под лед или оказавшихся на отколовшейся льдине граждан, постоянно растет. Разумеется, это все можно отнести к незапланированным убыткам, которые ложатся грузом на бюджет региона. Поэтому инициатива со взиманием платы за спасение, как мне кажется, вполне оправдана», – заявил Черкасов.

Москва, Алексей Васильев

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