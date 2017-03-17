Жители Раменского района рискуют остаться без крыши над головой из-за нефтепровода

Публикации за 17.03.17

Жители подмосковной деревни Устиновка в Раменском районе могут лишиться собственных домов, которые, как оказалось, расположены на территории санитарной зоны проходящего здесь нефтепровода. Компания «Транснефть» требует снова жилых домов, передает «М24».

На сайте Вялковской администрации опубликована схема со 125-метровой санитарной зоной нефтепровода, которая была утверждена в октябре минувшего года. В соответствии с этим документом, строительство в этой зоне запрещено, однако на этом участке уже находятся порядка 30 жилых домов, построенных получившими здесь участки гражданами.

О том, что здесь проходит нефтепровод, местные жители узнали только в конце позапрошлого года, когда вдоль трубы появились информационные столбы, а против владельцев домов начали сыпаться иски от «Транснефти» с требованием снести незаконные постройки. Представители компании утверждают, что районной администрации было известно о наличии здесь нефтепровода, тем более что он здесь появился почти четыре десятка лет тому назад.

Владельцы расположенных в санитарной зоне домов удивляются, почему компания только сейчас обратила внимание на масштабную жилую застройку в этой зоне. Не заметить, что здесь ведется массовое строительство, было невозможно, поскольку здесь каждый день проезжает вооруженная охрана нефтепровода.

Сейчас все, кто оказался под угрозой лишиться дома, просят переноса нефтепровода чуть дальше от домов. Местные жители утверждают, что саму трубу в этом случае можно даже не передвигать – достаточно лишь «закатать» ее в дополнительный слой бетона, тем самым сократив размеры санитарной зоны. Эксплуатирующая компания на это отвечает, что авторы идеи могут ее реализовать, однако лишь за свои деньги, однако средств на проведение таких работ у граждан нет.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.03.17

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