Коломну снова засыпало снегом

Подмосковная Клоломна после выпавших накануне осадков снова оказалась под плотным слоем снега. Сегодня утром высота снежного покрова составляла один сантиметр. Впрочем, как считают синоптики, в течение дня снег должен растаять.
Па данным «Метеоновостей», юго-восточная часть Московской области в этом году освободится от снега первой. В Коломне снежный покров сошел более недели тому назад, но в этот четверг стихия снова внесла своих коррективы. За день здесь выпало около 8 мм осадков.
Сообщается, что в течение сегодняшнего дня атмосферный фронт еще сможет воздействовать на погодные условия в регионе, но осадков ожидать не стоит, поэтому в скором времени Коломна должна окончательно освободиться от последних следов зимы.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 17.03.17
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