Коломну снова засыпало снегом

Публикации за 17.03.17

Подмосковная Клоломна после выпавших накануне осадков снова оказалась под плотным слоем снега. Сегодня утром высота снежного покрова составляла один сантиметр. Впрочем, как считают синоптики, в течение дня снег должен растаять.

Па данным «Метеоновостей», юго-восточная часть Московской области в этом году освободится от снега первой. В Коломне снежный покров сошел более недели тому назад, но в этот четверг стихия снова внесла своих коррективы. За день здесь выпало около 8 мм осадков.

Сообщается, что в течение сегодняшнего дня атмосферный фронт еще сможет воздействовать на погодные условия в регионе, но осадков ожидать не стоит, поэтому в скором времени Коломна должна окончательно освободиться от последних следов зимы.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.03.17

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