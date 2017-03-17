NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 17.03.17

Подмосковный рынок новостроек рухнул более чем на треть

Подмосковный рынок новостроек рухнул более чем на треть

В Подмосковье отмечается резкое падение уровня спроса на первичную жилую недвижимость. В минувшем месяце здесь было зарегистрировано на 41% меньше договоров долевого участия в строительстве, чем в тот же период годом ранее, передает со ссылкой на данные Росреестра

Сообщается, что ежегодно в Подмосковье в эксплуатацию вводится порядка 8 млн квадратных метров новых жилых площадей, что является лучшим в стране показателем. Однако в минувшем месяце в регионе было зарегистрировано только 6 090 договоров долевого участия в строительстве, что на 11% ниже показателей первого месяца этого года и на целых 41% ниже показателей февраля 2016 года.

Всего же в феврале в регионе было зарегистрировано 102 000 прав, обременений и ограничений прав недвижимости – а это уже на 9% выше, чем в месяцем ранее, однако все равно на 20% ниже показателей февраля прошлого года.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.03.17

Коломну снова засыпало снегом. / Жители Раменского района рискуют остаться без крыши над головой из-за нефтепровода. / Свердловские власти признали митинг «против коррупции» антиконституционным (СКРИНЫ).

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter