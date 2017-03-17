Подмосковный рынок новостроек рухнул более чем на треть

Публикации за 17.03.17

В Подмосковье отмечается резкое падение уровня спроса на первичную жилую недвижимость. В минувшем месяце здесь было зарегистрировано на 41% меньше договоров долевого участия в строительстве, чем в тот же период годом ранее, передает РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные Росреестра

Сообщается, что ежегодно в Подмосковье в эксплуатацию вводится порядка 8 млн квадратных метров новых жилых площадей, что является лучшим в стране показателем. Однако в минувшем месяце в регионе было зарегистрировано только 6 090 договоров долевого участия в строительстве, что на 11% ниже показателей первого месяца этого года и на целых 41% ниже показателей февраля 2016 года.

Всего же в феврале в регионе было зарегистрировано 102 000 прав, обременений и ограничений прав недвижимости – а это уже на 9% выше, чем в месяцем ранее, однако все равно на 20% ниже показателей февраля прошлого года.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.03.17

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