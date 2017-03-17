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Публикации за 17.03.17

В подмосковном Троицке обвалилась стена жилого дома
Фото из соцсети «ВКонтакте»

В подмосковном Троицке обвалилась стена жилого дома

В подмосковном Троицке обрушилась стена двухэтажного жилого дома. Испуганные этим жильцы просят о помощи в социальных сетях, утверждая, что теперь просто не знают, как им быть.

В социальной сети пользователи опубликовали фотографию жилого двухэтажного дома в Троицке, на которой видно обрушившуюся часть внешней стены здания.

Как пишут местные жители, частичное обрушение стены произошло в жилом доме №5 на улице Монтажников. Также сообщается, что под угрозой находится расположенный рядом дом.

«Интересно, какой из этих домов простоит дольше? Главное, чтобы не расселяли двенадцатый дом», – шутит в комментариях кто-то из пользователей, намекая на адрес психиатрической клиники.

Москва, Алексей Васильев

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