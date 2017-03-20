Кишечная инфекция в Шатуре уложила более 30 детей в больницу

Публикации за 20.03.17

На больничных койках Шатурской центральной районной больницы попали 31 ребенок с диагнозом кишечная инфекция. На данный момент врачи не могут назвать, чем вызвана данная вспышка заболеваемости среди детей, пишет «Ленинская Шатура».

Комментируя эту ситуацию, главный врач Шатурской ЦРБ Анна Захарова отметила, что, невзирая на завершение зимнего сезона, медикам все еще поступают вызовы к детям с температурой.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.03.17

В Москве 13-летний мальчик собирался убить мать, чтобы выполнить задание «игры». / Песков: замены Самойловой на Евровидении не предусмотрено. А «Первый канал» отрекся от слов своего корреспондента. / Федерализмофобия. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»