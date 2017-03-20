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Публикации за 20.03.17

В пищеблоках дмитровских детсадов выявлены нарушения санитарных норм

В пищеблоках дмитровских детсадов выявлены нарушения санитарных норм

В детских садах подмосковного Дмитрова выявлены серьезные нарушения санитарных норм. В пищевых блоках дошкольных учреждений были обнаружены тараканы и грязь, передает РИАМО со ссылкой на главу управления образования района Татьяну Довженко.

Нарушения были выявлены в результате плановой ведомственной проверки в четырнадцати детских садах.

«Родители, дети которых ходят в детские сады, нередко жалуются на качество пищи, кроме того, некоторые дети приходят из сада голодные. В итоге были сформированы рабочие группы и ранним утром 20 марта проведены проверки. Где-то на кухнях находили излишки пищи, где-то – наоборот, недостачи, в других пищеблоках обнаружили грязь, был и случай с тараканами», – сообщила Довженко.

По ее словам, все выявленные нарушения в большей степени имеют отношение к рецептуре и технологии приготовления, хранению продуктов и тд.

Москва, Алексей Васильев

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