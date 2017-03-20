Жители подмосковного Воскресенска начали сбор подписей против мусоросжигательного завода

Публикации за 20.03.17

Жители подмосковного Воскресенска, возмущенные строительством мусоросжигательного завода в районе села Свистягино, начали сбор подписей против возведения этого объекта, передает «Коломенская справка».

В минувшую субботу прошел митинг, на котором воскресенцы выразили категорический протест планируемому строительству, после завершения которого, как опасаются местные жители, выбросы с завода будут еще больше отправлять воздух и угодья.

На акции был организован сбор подписей против строительства завода. По данным издания, обращение поддержали более 15 тысяч местных жителей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.03.17

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