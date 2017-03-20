Подмосковные районы с самым плохим освещением: рейтинг

Публикации за 20.03.17

За минувшую неделю инспекторы Госадмтехнадзора выявили в Подмосковье более двух десятков нарушений содержания объектов и участков уличного освещения. По всем этим фактам приняты административные меры и определены районы-антилидеры.

Как сообщила глава Госадмтехнадзора Московской областим «черном списке» стали Чеховский, Раменский и Солнечногорский районы Подмосковья.

Всего нарушителям были выписаны штрафы на 291 000 рублей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.03.17

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