Парк в Подольске превратился в полосу препятствий

Публикации за 20.03.17

В подмосковном Подольске городской парк превратился в настоящую полосу препятствий после зимней реконструкции. Чтобы добраться до расположенной здесь детской площадки, местным жителями с детьми приходится преодолевать рытвины и ямы, передает телеканал «360».

Так называемые «работы по благоустройству» местного парка начались еще зимой. Жители Подольска еще тогда говорили о приближающемся весеннем коллапсе. Тротуарная плитка и асфальт вместе зеленых газонов здесь клали прямо на снег в двадцатиградусный мороз. Теперь же плитка вздыбилась и искорежилась, а асфальт в некоторых местах провалился.

Руководство парка даже не скрывает того факта, что зимой торопились лишь потому, что было нужно успеть с освоением выделенного финансирования. Судя по сайту государственных закупок, канавы и ямы обошлись бюджету почти в 10 млн рублей. Эти средства, вероятнее всего, продолжат осваивать и в будущем – демонтаж и новая укладка плитки, как обещают в парке, будут осуществлены еще до конца апреля.

Более того, переделка могут обойтись еще дороже.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.03.17

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