NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 20.03.17

Парк в Подольске превратился в полосу препятствий
После «ремонта» парка. Фото с сайта телеканала «360»

Парк в Подольске превратился в полосу препятствий

В подмосковном Подольске городской парк превратился в настоящую полосу препятствий после зимней реконструкции. Чтобы добраться до расположенной здесь детской площадки, местным жителями с детьми приходится преодолевать рытвины и ямы, передает телеканал «».

Так называемые «работы по благоустройству» местного парка начались еще зимой. Жители Подольска еще тогда говорили о приближающемся весеннем коллапсе. Тротуарная плитка и асфальт вместе зеленых газонов здесь клали прямо на снег в двадцатиградусный мороз. Теперь же плитка вздыбилась и искорежилась, а асфальт в некоторых местах провалился.

Руководство парка даже не скрывает того факта, что зимой торопились лишь потому, что было нужно успеть с освоением выделенного финансирования. Судя по сайту государственных закупок, канавы и ямы обошлись бюджету почти в 10 млн рублей. Эти средства, вероятнее всего, продолжат осваивать и в будущем – демонтаж и новая укладка плитки, как обещают в парке, будут осуществлены еще до конца апреля.

Более того, переделка могут обойтись еще дороже.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.03.17

Подмосковные районы с самым плохим освещением: рейтинг. / Жители подмосковного Воскресенска начали сбор подписей против мусоросжигательного завода. / «Ученикам нужно думать о ЕГЭ, а не о митингах». Власти защитили директора брянской школы от обвинений в политпропаганде.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter