Госжилинспекция выявила более 800 нарушений жилищного законодательства в Подмосковье

Публикации за 20.03.17

Сотрудники Государственной жилищной инспекции Московской области при проверках на минувшей неделе выявили более восьми сотен нарушений жилищного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В период 13-17 марта во время проведений надзорных мероприятий сотрудниками Госжилинспекции Подмосковья выявлено 842 нарушения в жилищном законодательстве. В результате было выдано 290 предписаний об устранении нарушений и составлено 760 административных протоколов», – сообщил глава Госжилинспекции области Вадим Соков.

По его словам, в течение минувшей недели инспекторы ведомства проверили состояние фасадов, кровель и тепловых контуров в более чем 2,5 тысячах многоквартирных домов. Местные разрушения облицовки, повреждения несущих балконов и треснувшая штукатурка выявлены в 14 домах. По два из них находятся в Ступнском и Орехово-Зуевском районах, а также в Королевском городском округе. Ещё в 27 домах были выявлены нарушения тепловых контуров, 12 таких фактов зафиксировано в Красногорском городском округе, еще по два в Ступинском районе и Мытищах.

Москва, Алексей Васильев

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