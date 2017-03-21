В подмосковных Озерах массово задыхается рыба

Публикации за 21.03.17

Сотни рыб находят задохнувшимися в карьере «Западный» в подмосковном городе Озеры. По словам местных жителей, на поверхность воды всплывают окунь, плотва и красноперка, передает телеканал «360».

Сообщается, что рыба размером не более ладони, именно такие мелкие особи полегли первыми. «Остается надеяться, что не вся рыба погибла. Сейчас еще стоит лед, тяжело сказать, погибла ли большая рыба», – цитирует телеканал очевидца, по словам которого, рыба задыхается по причине отсутствия сквозняков в ледяном карьере, которые позволяют воздуху поступать под воду.

«Мы пытались делать сквозняки сами, чтобы спасти рыбу. В старину всегда было принято делать отдушины. Сегодня же это считается браконьерством», – сказал мужчина.

В подмосковных Озерах ежегодно проводятся соревнования по рыбной ловле на мормышку. Однако в начале этого месяца по данным контрольного лова техническая комиссия приняла решение об отмене турнира в этом году.

Москва, Алексей Васильев

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