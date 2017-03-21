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Публикации за 21.03.17

Названы отстающие подмосковные муниципалитеты по весенней уборке территории

Названы отстающие подмосковные муниципалитеты по весенней уборке территории

Пять муниципалитетов Подмосковья приступили к выполнению работ по весенней уборке территорий. Об этом сообщил глава Министерства ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. В то же время, по его словам, три района пока не озаботились этой проблемой.

«У нас есть муниципалитеты, которые приступили к уборке территорий почти сразу же после окончания холодов, в них уже проводятся соответствующие мероприятия. Речь идет о Шаховской, Серебряных Прудах, Реутове, Домодедово и Истринском районе», – сказал министр во время заседания областного правительства в Красногорске.

По словам Хромушина, среди муниципалитетов, которые до сих пор не приступили к выполнению весенней уборки территорий, числятся Пушкинский, Солнечногорский и Дзержинский районы.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.03.17

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