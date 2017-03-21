Самый дорогой подмосковный загородный дом продан за $8,7 млн

Публикации за 21.03.17

В минувшем году самым дорогим из проданных в Московской области объектов жилой недвижимости оказался загородный дом с ценником в 8 700 000 долларов США, пишет «Стройгазета» со ссылкой на аналитиков компании Blackwood.

По данным риэлторов, наиболее крупные сделки с недвижимостью в 2016 году были заключены в коттеджном поселке на Рублевском шоссе. Стоимость проданных здесь лотов находится в диапазоне $8,5-8,7 млн. Также отмечается и средняя площадь загородных коттеджей, реализованных здесь, составляет от 820 до 1 200 кв метров.

«Невзирая на снижение уровня цен на жилье в элитных коттеджных поселках Московской области, более 40% из общего числа реализованных объектов здесь были проданы по цене, которая превышает 2 миллиона долларов», – отмечают эксперты.

Москва, Алексей Васильев

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