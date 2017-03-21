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Публикации за 21.03.17

ЦППК: бригада локомотива, выехавшего за стоп-линию в Одинцове, будет наказана

ЦППК: бригада локомотива, выехавшего за стоп-линию в Одинцове, будет наказана

Руководство Центральной пригородной пассажирской компании накажет бригаду электропоезда, которая сегодня допустила выезд состава за пределы стоп-линии на станции в Одинцове. Об этом сообщает «» со ссылкой на главу пресс-службы ЦППК Анастасию Капкину.

Сегодня, 21 марта, бригада электропоезда допустила выезд состава за пределы стоп-линии в Одинцове, в результате чего пассажиры были вынуждены спрыгивать из вагонов на землю и пешим ходом добираться до платформы.

«Это происшествие является совершенно неприемлемым, по нему будут разбирательства. К бригаде локомотива будут применены жесткие санкции. Компания также хочет принести пассажирам, столкнувшимся с такими неудобствами, свои извинения», – заявила Капкина.

Москва, Алексей Васильев

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