США опустили мировые цены на нефть ниже $51 за баррель

Публикации за 22.03.17

Мировые цены на нефть вновь падают на фоне роста запасов «черного золота» в США, что ставит под сомнение результативность сокращения производства в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других государств, не входящих в картель, в том числе России. Стоимость фьючерсов на североморскую нефть марки Brent опустилась почти на 1,5% – ниже $51 за баррель до $50,76, американская WTI снизилась в цене до $48 за баррель.

Как отмечают аналитики, падение цен на нефть связано с ростом опасений по поводу увеличения запасов сырья в США. Американский нефтяной институт (API) накануне сообщил, что объем запасов поднялся на 4,5 млн баррелей за неделю до 533,6 млн баррелей, хотя финансисты ожидали увеличения на 2,8 млн баррелей.

Вместе с тем, производство нефтяной промышленности США выросло более чем на 8% с середины 2016 года – до более чем 9,1 млн баррелей в день, что сопоставимо с уровнем нефтедобычи конца 2014 года, когда начался спад нефтяного рынка. Эта ситуация подрывает усилия ОПЕК по сокращению объема выпуска сырья и повышения цен, отмечает Reuters.

Несмотря на сокращение производства в рамках ОПЕК, аналитики предупреждают о продолжающемся избытке предложения сырья на рынке в ближайшие годы, особенно по мере наращивания сланцевых производителей США и восстановления ОПЕК на полную мощность.

В то же время американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил своих клиентов, что сланцевый газ привел к росту добычи «может создать избыток материала в 2018-19 годах.

Российский валютный рынок отреагировал на снижение нефтяных котировок ослаблением российского рубля. Накануне на вечерней сессии на Московской бирже курс доллара поднялся до 57,7 рубля, евро – до 63,4.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,2323 рубля, евро – 61,73.

В начале этой недели в правительстве РФ в очередной раз заявили, что курс отечественной валюты переукрепился на 10-12%. Этому способствует высокая ключевая ставка Банка России, которая сейчас составляет 10% годовых, что позволяет валютным спекулянтам получать прибыль за счет разницы процентных ставок в разных странах в рамках операций carry trade.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.03.17

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