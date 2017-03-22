В Подмосковье проснулись ядовитые гадюки

Публикации за 22.03.17

На территории подмосковного парка «Лосиный остров» зафиксирован ранний выход гадюк из зимней спячки. Специалисты связывают это с ранним таянием снежного покрова и отмечают, что яд змей в весенний период чрезвычайно опасен.

«Зафиксирован ранний выход гадюк из спячки, первая особ была встречена 17 марта», – говорится сообщении на сайте парке.

В администрации «Лосиного острова» также отмечают, гадюки, как правило, просыпаются в первых неделях апреля, поэтому сотрудники парка призывают посетителей проявлять осторожность, потому как яд змей весной куда токсичнее, чем в летний период.

Окрас змей постоянно меняется, однако на их спине, как правило, присутствуют зигзагообразные узоры. Кроме того, отличить их можно по отсутствию на боковинах голов характерных желтых пятен.

Москва, Алексей Васильев

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