Жителей подмосковного Протвино терроризируют бродячие собаки

Публикации за 22.03.17

Не менее пяти случаев укусов и нападений бродячих собак, а также несколько десятков жалоб на агрессивное поведение беспризорных животных подали жители подмосковного Протвино в местную администрацию, передает glazey.info.

Наибольшие опасения вызывает ситуация в районе стальной котельной на территории протвинской промзоны, где обитает большая стая собак. По словам чиновников, иногда животные становятся настолько агрессивными, что местным жителям не удается пройти на работу.

Впрочем, проблема бездомных собак стала актуальной в этом году не только для наукограда. Точно такие же проблемы фиксируются сегодня почти во всех городах Подмосковья. Эксперты связывают это с тем, что полномочия по отлову бродячих животных перешли к правительству области, а муниципалитеты потеряли право предпринимать что-либо без проработки руководством региона.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.03.17

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