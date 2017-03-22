ОРВИ не отступает: в Подмосковье закрылись на карантин семь групп в детских садах и два школьных класса

Публикации за 22.03.17

Семь групп были частично закрыты в пяти дошкольных образовательных учреждениях и два класса в одной из школ Подмосковья из-за превышения допустимого порога заболеваемости ОРВИ. Такие данные приводятся на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 11 – 17 марта на территории области среди населения было зарегистрировано более 43,5 тысяч случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией, что составляет примерно 60 случаев на 10 000 жителей, а также 29 случаев заболевания гриппом. Из этого числа 29 375 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано среди малолетних детей в возрасте до 14 лет.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.03.17

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