В Подмосковье пустует почти 1,5 млн кв метров складов

Публикации за 22.03.17

В первом квартале доля вакантных складских площадей в Подмосковье сохраняется на довольно высоком уровне – 11-12%, свидетельствуют данные компании JLL. По оценке экспертов, такая ситуация может сохраниться на довольно продолжительный период.

В абсолютном выражении общий объем свободных складских помещений в Подмосковье составляет около 1,4 млн квадратных метров, но в нынешних экономических условиях снять этот объем с рынка не представляется возможным, передает «Интерфакс».

Ранее также появилась информаци, что объемы ввода в эксплуатацию новых складских помещений в Подмосковье в минувшем году достиг отметки в 700 тысяч квадратных метров, что на 19% ниже показателей 2015 года.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.03.17

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