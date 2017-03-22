Цены на нефть обвалились ниже $50 за баррель

Публикации за 22.03.17

Москва, Март 22 (Новый День, Анастасия Смирнова) –Мировые цены на нефть впервые с ноября прошлого года обвалились ниже $50 за баррель после публикации официальных данных о значительном росте запасов «черного золота» в США. Стоимость североморской нефти марки Brent опустилась более чем на 2% до $49,73 за баррель. Американская нефть WTI подешевела до $47,38 за баррель.

Таким образом биржевые игроки отреагировали на данные Минэнерго США, которое сообщило, что объем коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 марта, увеличился на 5 млн баррелей до 533,1 млн баррелей. Ранее аналитики прогнозировали более скромное увеличение – лишь на 2,8 млн баррелей.

Эта ситуация объясняется тем, что производство нефтяной промышленности США выросло более чем на 8% с середины 2016 года – до более чем 9,1 млн баррелей в день, что сопоставимо с уровнем нефтедобычи конца 2014 года, когда начался спад нефтяного рынка. Эта ситуация подрывает усилия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению объема выпуска сырья и повышения цен, отмечает Reuters.

Несмотря на сокращение производства в рамках картеля, аналитики предупреждают о продолжающемся избытке предложения сырья на рынке в ближайшие годы, особенно по мере наращивания сланцевых производителей США и восстановления ОПЕК на полную мощность.

Москва. Другие новости 22.03.17

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