В подмосковные водоемы около «Домодедово» слили 50 тонн нефтепродуктов

Публикации за 23.03.17

В подмосковной деревне Истомиха местные жители заметили загрязнение пруда нефтепродуктами, о чем они незамедлительно сообщили в региональное Минэкологии. Как сообщила пресс-служба ведомства, предположительно в водоем попал керосин с территории аэропорта «Домодедово».

Как утверждает глава регионального министерства экологии Александр Коган, всего в водоем было сброшено не менее 50 тонн нефтепродуктов, общая длина пятна разлитой нефти составляет порядка 10 километров. Причем загрязнению подверглись не только пруд, но также река Мураниха. Вместе с тем сохраняется высокий риск попадания нефтепродуктов в Пахру.

По предварительным данным, виновниками этого происшествия стали две компании, которые работают в «Домодедово».

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 23.03.17

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